Выборы президента: во Львове проголосовали 47% избирателей

По предварительным данным, уже уже проголосовали около 275 тысяч избирателей

Фото: ЛГС

Выборы президента: во Львове проголосовали 47% избирателей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0ce/92e/5ca0ce92e065b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0ce/92e/5ca0ce92e065b.jpg 2019-03-31T17:30:06+03:00 Запад По предварительным данным, уже уже проголосовали около 275 тысяч избирателей

Сегодня в Украине проходят выборы президента Украины. Избирательные участки работают до 20:00. По состоянию на четыре часа дня, явка избирателей составляет в среднем 47,4%. То есть, уже проголосовали 274,9 тыс. избирателей.

Как сообщили в районных администрациях, уже проголосовали:

• в Лычаковском районе – ориентировочно 45% (36 886) избирателей;

• в Зализнычном районе – около 45% (46 955) избирателей;

• в Сиховском районе – ориентировочно 48% (55 631) избирателей;

• в Галицком районе – 48% (19 854) избирателей;

• во Франковском районе - 47% (52 093) избирателей;

• в Шевченковском районе - 52% (6 3539) избирателей.

Напомним, сегодня, 31 марта 2019 года, в Украине стартовал первый тур выборов президента. Избирательные участки открылись в 8 утра и проработают до 20:00.

Сайт "Сегодня" ведет хронику событий – будет следить за ходом выборов в режиме онлайн и держать читателей в курсе главных событий. Читайте все подробности и смотрите видео- и фото отчеты.

Отметим, что, если в Украине голосование стартовало в 8 часов утра, то голосование на выборах президента за границей началось еще глубокой ночью по киевскому времени. Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать граждане Украины в Австралии.

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