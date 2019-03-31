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Выборы президента: во Львове проголосовали 47% избирателей

Сегодня, 17:30

По предварительным данным, уже уже проголосовали около 275 тысяч избирателей

Фото: ЛГС
Выборы президента: во Львове проголосовали 47% избирателей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0ce/92e/5ca0ce92e065b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0ce/92e/5ca0ce92e065b.jpg Запад По предварительным данным, уже уже проголосовали около 275 тысяч избирателей

Сегодня в Украине проходят выборы президента Украины. Избирательные участки работают до 20:00. По состоянию на четыре часа дня,  явка избирателей составляет в среднем 47,4%. То есть, уже проголосовали 274,9 тыс. избирателей.

Как сообщили в районных администрациях, уже проголосовали:
• в Лычаковском районе – ориентировочно 45% (36 886) избирателей;
• в Зализнычном районе – около 45% (46 955) избирателей;
• в Сиховском районе – ориентировочно 48% (55 631) избирателей;
• в Галицком районе – 48% (19 854) избирателей;
• во Франковском районе -  47% (52 093) избирателей;
• в Шевченковском районе -  52% (6 3539) избирателей.

Напомним, сегодня, 31 марта 2019 года, в Украине стартовал первый тур выборов президента. Избирательные участки открылись в 8 утра и проработают до 20:00.

Сайт "Сегодня" ведет хронику событий – будет следить за ходом выборов в режиме онлайн и держать читателей в курсе главных событий. Читайте все подробности и смотрите видео- и фото отчеты.

Отметим, что, если в Украине голосование стартовало в 8 часов утра, то голосование на выборах президента за границей началось еще глубокой ночью по киевскому времени. Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать граждане Украины в Австралии. 

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Тег выборы, Львов, участок, избиратель

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Сегодня

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