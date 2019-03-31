Выборы президента: во Львове проголосовали 47% избирателей
По предварительным данным, уже уже проголосовали около 275 тысяч избирателей
Сегодня в Украине проходят выборы президента Украины. Избирательные участки работают до 20:00. По состоянию на четыре часа дня, явка избирателей составляет в среднем 47,4%. То есть, уже проголосовали 274,9 тыс. избирателей.
Как сообщили в районных администрациях, уже проголосовали:
• в Лычаковском районе – ориентировочно 45% (36 886) избирателей;
• в Зализнычном районе – около 45% (46 955) избирателей;
• в Сиховском районе – ориентировочно 48% (55 631) избирателей;
• в Галицком районе – 48% (19 854) избирателей;
• во Франковском районе - 47% (52 093) избирателей;
• в Шевченковском районе - 52% (6 3539) избирателей.
Напомним, сегодня, 31 марта 2019 года, в Украине стартовал первый тур выборов президента. Избирательные участки открылись в 8 утра и проработают до 20:00.
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Отметим, что, если в Украине голосование стартовало в 8 часов утра, то голосование на выборах президента за границей началось еще глубокой ночью по киевскому времени. Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать граждане Украины в Австралии.
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