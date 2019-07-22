Выборы в Раду: за кого и как голосовали во Львове

По предварительным данным, в городе больше всего фанатов Вакарчука и его партии "Голос"

Фото: опора

Центральная избирательная комиссия обнародовала данные по результатам голосования во Львове, как по многомандатным избирательным округам, так и мажоритарке.

Так, после обработки 48,16% протоколов стало известно, что в 115, 116 и 118 округах Львова (Сыховский, Личаковкий, Шевченковский и Пустомытовский районы) лидирует партия "Голос", которая, соответственно, собрала 28,61%, 29,37% и 29,25% голосов. И только в 117 округе (Франковский и часть Шевченковского района) побеждает "Европейская солидарность". За нее проголосовали 26,43% голосов избирателей.

Также названы имена кандидатов, которые набрали по округам наибольшее количество голосов.

115 округ – Пипа Наталья Романовна (30,6%): родилась 12 октября 1983 в городе Львове, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель ОО "Лучший Сихов", беспартийнaя, проживает в городе Львове, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Голос".

116 округ – Княжицкий Николай Леонидович (23,16%): родился 2 июня 1968 года в городе Львове, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Европейская Солидарность".

117 округ – Рущишин Ярослав Иванович (25,20%): родился 29 октября 1967 года в городе Львове, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор АО "Троттола", беспартийный, проживает в городе Львове, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Голос".

118 округ - Дубневич Богдан Васильевич (35,04%) – родился 10 мая 1962 года в селе Зубра Пустомытовского района Львовской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в селе Зубра Пустомытовского района Львовской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Добавим, что общая явка избирателей во Львове 52,34%, то есть, проголосовали всего 302,5 тыс. львовян.

• В Галицком районе есть 29 избирательных участков (24 обычных, 4 специальных (в больницах), 1 специальная на временной основе (в СИЗО). Район насчитывает 42 тыс. 952 тыс. Избирателей, из них 233 голосует на дому.

• В Зализнычном районе есть 49 постоянных избирательных участка (все – общие). Район насчитывает 104 тыс. 189 избирателей.

• В Сиховском районе насчитывается 59 постоянных избирательных участков, из них 4 – специальные (по медицинским учреждениях). Общее количество избирателей – 115 тыс. 300 избирателей.

• В Лычаковском районе есть 51 избирательный участок, из них 6 специальных (по больницам). В районе есть 82 тыс. 495 избирателей, из них 432 голосующих на дому.

• В Шевченковском районе есть 62 участка (60 обычных и 2 специальных). Насчитывается 122 тыс 286 избирателей.

Напомним, что украинцы на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля 2019 года установили исторический антирекорд по явке .

Ранее в МВД отчитались о нарушениях во время выборов. Открыто 71 уголовное производство, составлено 66 протоколов об административных нарушениях. Имели место и курьезы:

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