Выходные в Луцке: дом-улей, гондолы и одно из чудес Украины

Несмотря на то, что Луцк — один из самых больших городов Западной Украины, обойти его можно за день. Но зачем? Ведь, достопримечательностей в областном центре — множество и на любой вкус! Луцкий замок (XIII—XIV вв.), церковь Иоанна Богослова (XII в.), Покровская церковь (XIII—XV вв.), Святотроицкий кафедральный собор (1752—1755 гг.), монастырь доминиканцев (1390 г.), оборонная башня князей Чорторыйских (XV в.), монастырь бригидок (1624 г.), синагога (XIV—XV вв.), лютеранская кирха (нач. XX в.), подземелья старого города (XVI—XVIII вв.), дом архитектора Голованя, старинная, до сих пор работающая аптека (XVIII в.), дом, где жила Леся Украинка, "Музей украинского войска и военной техники", уникальный "Музей волынской иконы" и мн. др.

Но можно и просто прогуляться старинными улочками, заходя в уютные кафе. Или окунуться в современность: увидеть самый длинный в мире жилой дом — дом в виде сот, посетить "Музей современного искусства", прокатиться на "гондоле" по парку или на катере по реке, отвести душу в картинг-центре. Причем экскурсию можно составить себе, установив на смартфон бесплатное приложение Луцьк Nash Soft.

"Волынянка": в прошлом экспортный украинский внедорожник, а ныне — машина для прогулок

Именно родом из Луцка первый украинский вездеход — "Волынянка" (1979—1992). Дебют этой модели состоялся в 1978 году на международном автосалоне в Турине, и по его результатам ЛуАЗ-969М вошел в десятку лучших полноприводных автомобилей Европы. С 1983 года модель экспортировалась в страны Западной Европы. Автомобиль и поныне еще встречается на украинских дорогах, чаще сельских, километры которых он лихо преодолевает благодаря своим безупречным качествам внедорожника. А в самом Луцке можно заказать экскурсию на ретро-автомобиле по историческому центру и Старому городу. Прогуляться на "Волынянке" можно по выходным и праздничным дням: длительность 1 ч. 20 мин., стоимость 80 грн/чел.

Ретро-авто. Прогулки по историческому центру и Старому городу. Фото: О.Половина

"Дом художника": в пятерке интереснейших и экстравагантнейших сооружений Украины

Местный скульптор Николай Головань всю жизнь достраивает свой дом. Его стены и крышу украшают причудливые барельефы и орнаменты. По всему двору — более 500 скульптур. На фронтоне — барельеф весом 1,5 т с изображением членов семьи скульптора. Адрес достопримечательности — ул. Лютеранская, 9. Ею можно полюбоваться с улицы, организованные экскурсии по дому не проводятся. Если повезет застать творца, то он может пригласить во двор и рассказать немало историй.

Дом на берегу реки Стыр. Творение местного Городецкого. Фото: О.Половина

Зоопарк: реконструирован на деньги Евросоюза

Местный зоопарк занимает площадь 4,2 га внутри городского парка. Несмотря на то, что зверинец небольшой, в нем комфортно разместились более 150 животных: львы, тигры, бизон, медведи, ламы и др. Луцкий зоопарк — единственный в Украине, который за период независимости реконструирован на средства ЕС. Работает с 10 до 18 ч. Стоимость взрослого билета — 50 грн, детского — 30.

Царь природы. Львы находятся не в клетке, а за стеклом. Фото: О.Половина

Прогулки по воде: на "гондолах" по каналам парка или на речном трамвайчике по реке Стыр

В Луцке можно покататься на "гондолах" по каналам обновленного центрального парка (в будни — 50 грн/20 мин., по выходным — 100 грн/30мин.) или проехаться на катере по реке Стыр. Такая возможность появилась с 8 сентября этого года. "Мало где можно путешествовать по центру города на катере", — гордится директор луцкого речного порта Олег Кербалай. Длительность экскурсии около часа обойдется в 100 грн/чел.

Луцкая Венеция. Путешествие по каналам обновленного парка. Фото: О.Половина

Музей современного искусства: "Изменяет прошлое и творит будущее"

Есть в Луцке место, где собраны работы более 100 лучших украинских авторов XX—XXI вв. — живопись, графика, скульптура — более 800 арт-объектов. Это "Музей современного украинского искусства Корсаков" (ул. Карбышева, 1). Разместился он на площади в 5 тыс. кв. м. На этой территории работают как постоянная (2 тыс. кв. м), так и сменная (460 кв.м) экспозиции, Художественно-мемориальный музей художника-графика Николая Кумановского. Музей рабо­тает с 12:00 до 20:00 ежедневно. Стоимость билета — 30 грн, для студентов и школьников — 15. По средам — бесплатно.

Современное искусство. У каждого вызывает свою эмоцию. Фото: О.Половина

Луцкий замок: обладатель первого места в категории "замки" конкурса "Семь чудес Украины"

Визитка города — 600-летний замок. В нем разместились музеи колоколов, книги, художественный. Заказав экскурсию (10 грн — взрослый билет, 5 грн детский), можно подняться на башню (высота 27 м) и увидеть город, как на ладони. В замке постоянно проводятся фестивали, концерты, турниры. Раз в году (в 2018 — 8 сентября) устраивается шоу "Ночь в Луцком замке" (когда оно будет и стоимость в 2019-м, смотрите на турсайте города). В обычные же дни вход в замок для взрослых обойдется в 20 грн.

"Ночь в Луцком замке". Незабываемое шоу. Фото: О.Половина

Проезд, ночевка, питание

Луцк находится на пересечении транзитных международных автомобильных и железнодорожных путей. Относительно недалеко ехать из городов Западной Украины (Львов — 178 км, Ривне — 70 км, Тернополь — 176 км). А до Киева — 398 км. Кроме регулярного ж/д сообщения со столицей (например, уехать одним из поездов можно в 21:23 и быть в Луцке в 05:07: плацкарт около 100 грн, купе около 250 грн), на Ковель идут поезда из Одессы, Днепропетровска, Запорожья, Черновцов, и в их графике есть остановка в Луцке. Также от Центрального ж/д вокзала Киева регулярно идут маршрутки, ехать чуть больше 5 часов (280 грн). Прямыми маршрутками можно добраться и из Харькова, Полтавы, Житомира, Ривного, Николаева и др. городов.

Если есть желание задержаться в городе на пару дней, то вам откроют двери множество отелей (мы насчитали не менее 15), хостелов и мотелей. Жилье на 1 ночь можно найти от 100 грн/чел. Что касается питания, то в ресторанах и кафе подают как простую еду (средний чек от 30 грн), так и высокую кухню.

Благодарим Управление туризма и промоции Луцкого горсовета, Ассоциацию журналистов "Туристический пресс-клуб Украины", официальный турсайт города visitlutsk.com