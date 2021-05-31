Выманивал на дорогу и охотился: в Черновцах парень стрелял в уличных собак (видео)

Живодер бросал камни в животных, а когда те выбегали на дорогу, стрелял из ружья в их сторону

В Черновцах парень стрелял по бездомных собаках из оружия. Сейчас волонтеры ищут нарушителя.

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Видео инцидента опубликовала Юлия Матковская в Facebook.

Она рассказала, что парень устроил стрельбу на улице Ивана Подковы, 4, в Садгорском районе. Неизвестный стрелял из оружия в бездомных животных почти на территории частного дома.

Видео: Yulya Matkovska

"Животные не агрессивны, пугливые и просто лают, ни один человек от них еще не пострадал, а этот подонок позволяет себе совершать над ними самосуд. Помогите распознать неизвестного, видеодоказательства будут впоследствии переданы в соответствующее учреждение", - говорится в публикации.

Реклама Фото: Yulya Matkovska В тренде В Одессе открыли центр вакцинации. Кому и сколько будут делать прививок (фото)

Также Матковская отметила, что юноша провоцировал животных: бросал в них камни, чтобы собаки выбежали на улицу, а затем охотился на них.

Напомним, ранее житель Херсона жестоко издевался над собакой в магазине.

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