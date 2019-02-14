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Вымогал 100 тысяч долларов: в Ровно задержан криминальный авторитет

Сегодня, 04:09

Преступная группировка действует на территории области с 2011 года

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin.
Вымогал 100 тысяч долларов: в Ровно задержан криминальный авторитет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/4cc/948/5c64cc9482194.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/4cc/948/5c64cc9482194.jpg Запад Преступная группировка действует на территории области с 2011 года

В среду, 13 февраля, в Ровно задержали лидера преступной группировки, которая действует на территории области с 2011 года.

Как сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, посредник и руководитель преступной группировки был задержан при вымогательстве 100 тысяч долларов.

"Именно преступная группировка "Федора" в период с 2011 года и по настоящее время на территории Ровенщины занималась вымогательством денег путем угроз физической расправой, нанесением телесных повреждений, повреждением имущества путем его поджога, запугиванием граждан, в том числе частных предпринимателей, с единственной целью – собственное обогащение", – написал Аброськин на своей странице в Facebook.

Замглавы Нацполиции отметил, что от действий преступной группировки пострадал гражданин Италии.

"Не миновала участь попасть под "каток" этой банды и гражданина Италии, который еще в 2008 году принял решение вложить деньги в ресторанный бизнес на территории нашей страны. Он прошел все, что возможно пройти: и поджоги авто, дважды нанесение тяжких телесных повреждений, еле выжил, потом поджог помещения кафе, принуждение покинуть нашу страну и оставить все имущество подонкам. За это время он прошел и наши "честные суды", потерял женщину ради которой приехал из Италии – она умерла. Но он, как стойкий оловянный солдат все искал правду", – отметил он.

Как сообщалось, в начале декабря прошлого года из страны выдворили вора в законе Нукри Гальского, курировавшего оптовые рынки.

Напомним, ранее правоохранители Харькова во время проведения профилактических мероприятий по отработке территории Харьковской области задержали криминального авторитета, "смотрящего" за Харьковской областью.

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Тег ровно, вымогательство, криминальный авторитет , преступная группа

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