Выпавший из окна секретарь и вооруженные агитаторы: предвыборные инциденты в Чернигове (видео)

Секретарь территориальной избирательной комиссии погиб в Чернигове. 32-летний Павел Булыга выпал из окна своей квартиры и от тяжелых травм скончался в больнице. Следователи выясняют, почему произошла трагедия. Местные СМИ сообщают о том, что за несколько дней до инцидента Павла Булыгу хотели уволить с должности из-за замечаний к его работе.

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И там же, на Черниговщине, произошла стрельба из партийной палатки. В Бобровице представитель партии подстрелил прохожего. Тот попросил убрать агитационную палатку. После ссоры руководитель партийной ячейки достал револьвер и выстрелил местному жителю в плечо. Оба оппонента написали заявления в полицию. Там открыли уголовное производство за нанесение легкого телесного повреждения.

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Напомним, ранее мы писали о конце эпохи гречки, и о том, как впервые перед выборами избирателям раздают маски. А еще коронавирусные наборы от кандидатов включают в себя также антисептики и мыло.

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