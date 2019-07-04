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Выпил воды и потерял сознание: в Варшаве ограбили украинца

4 июля, 14:59

ЧП произошло на одной из железнодорожных станций

Фото: polradio.pl

На днях на железнодорожной станции Варшава-Рембертув к 28-летнему гражданину Украины, который ждал поезд, подошел незнакомец и угостил водой. В результате украинец потерял сознание и "благодетель" его ограбил.

Как сообщили в Службе железнодорожной охраны (SOK), злоумышленник, выдавая себя за работника железной дороги, дал украинцу выпить воды. Как оказалось, поляк растворил в ней наркотические вещества. Вследствие этого 28-летний гражданин Украины потерял сознание и пришел в себя только через четыре часа. Он заявил, что у него похитили кошелек, наличные, документы, рюкзак, банковскую карточку, часы и украшения.

Мужчина самостоятельно пытался вернуть похищенные вещи. Он начал искать злоумышленника на варшавских железнодорожных станциях. Через некоторое время пострадавший обнаружил злоумішленнка на вокзале Варшава-Всходня. Между мужчинами началась драка. Их остановил патруль железнодорожной охраны и украинец рассказал им о сложившейся ситуации.

Злоумышленника задержали. Работники Службы железнодорожной охраны вернули похищенные вещи владельцу. Во время обыска у преступника также  обнаружили опасные предметы: телескопическую палку, нож, газовый баллончик и наручники.

Задержанным оказался  46-летний житель Щецина. Охрана железной дороги передала злоумышленника и потерпевшего полиции в Варшаве. Грабителю грозит от 2 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Польше произошло очередное нападение на украинца. Украинский водитель Uber был избит в Варшаве несколькими поляками навеселе, которые были его пассажирами. При этом они оскорбляли его по национальному признаку. Злоумышленники также повредили его автомобиль и скрылись.

Ранее в польском городе Згеж группа грузин и украинцев напала на полицейских, те были вынуждены открыть огонь.

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Тег Польша, ограбление, наркотики, украинец

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Источник:

polradio.pl

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