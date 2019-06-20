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Вышиванка для узника Кремля: мастера готовят подарок Балуху

20 июня, 19:35

Сорочку передадут родственникам политзаключенного


В Тернопольской области мастера готовят подарок украинскому узнику Кремля Владимиру Балуху, которого спецслужбы РФ арестовали в декабре 2016 года. Ему инкриминируют хранение оружия. По словам правозащитников, он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию в аннексированном Крыму.

"У нас одна любовь к Богу, любовь к искусству и любовь к Украине. Мы патриоты и мы вышиваем", – рассказала Татьяна Дякивнич, мастерица и глава Гильдии народных умельцев "Перлина".

Татьяна вместе с другими мастерами несколько лет назад создала общественную организацию и вместе уже реализовали несколько общегосударственных патриотических проектов и ставили национальные рекорды.

Женщина говорит, что накануне Дня вышиванки она узнала, что украинского узника Кремля Владимира Балуха обокрали в российской тюрьме.

"Общество поддержки украинцев в Латвии написало нам в Facebook, могли бы мы вышить сорочку для Балуха. Он написал им, что очень любит праздник вышиванки, у него было там две сорочки, которые были украдены", – рассказала она.

Гильдия мастеров вышивки сразу же принялись за работу.

"Вот видите, все, что тут есть: нитка, иголка, материя – все куплено. Государство, власть, мы не хотим просить. Как говорят, мы гоноровые. Сами сделали, чтобы потом нам никто ничего не сказал. Отцы посвятили и пусть едет с Богом", – рассказал мастер Юрий Дудник.

По его словам, каждый узор имеет глубокое сакральное значение.

"Человек, если не имеет какой-то задумки, чего-то такого святого – это пустой человек. А даже эта вышиванка, это не просто вышиванка, она несет в себе код, интересный код", – добавил он.

Для сорочки Воладимиру Балуху мастерицы выбрали узор, характерный для Борщевского края.

"Мы были в музее, начинали первые крестики этого творения – нам рассказали, что как-то так интуитивно мы выбрали сорочку активиста 20-30 годов", – призналась Татьяна Дякивнич.

Работу между собой разделили две мастерицы. Татьяна работает над центральной частью сорочки, а воротник и рукава вышивает ее подруга. Планируют все закончить до конца недели – в субботу сорочку сошьют, а в День крымскотатарского флага, 26 июня, ее привезут в Киев, а там передадут волонтерам, которые перешлют ее семье Балуха.

Напомним, недавно сообщалось, что украинский активист Владимир Балух, осужденный российским судом в аннексированном Крыму, которого после нескольких месяцев нахождения в штрафном изоляторе колонии Тверской области России перевели в тюремную больницу Торжка, сообщил о болях в области головы и грудной клетки.


Накануне сообщалось, чтобы Балуху продлили срок пребывания в штрафном изоляторе. Украинца поместили в штрафной изолятор 4 апреля, он должен был находиться там до 19 апреля.

Ранее мы писали, что политзаключенного украинца доставили в СИЗО №1 города Твери, где его по невыясненным причинам поместили в карцер, поэтому тюремщики не стали принимать передачу, которую для него собрал активист Артем Важенков.

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Тег вышиванка, тернопольская область , Балух

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