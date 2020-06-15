Вышли из такси и пропали: во Львове ищут двух школьниц

Подруги 13 и 14 лет не доехали домой, куда их отправили на такси

Во Львове разыскивают двух девочек – 14-летнюю Викторию Савку и 13-летнюю Ирину Лукову.

Об этом рассказал местный депутат Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

Как стало известно, девочки гостили у родственников одной из них во львовском пригороде Рясне-2, вечером их посадили в такси и водитель должен был привезти их домой.

Школьниц везли на машине Renault Kangoo желтого цвета. По словам таксиста, он высадил своих пассажирок возле магазина "Сильпо" в Рясном и дальше отправился по своим делам.

Между тем во Львовской полиции подтвердили, что разыскивают двух пропавших девочек 13 и 14 лет.

"К розыску несовершеннолетних привлечены сотрудники Шевченковского отдела полиции, а также службы и подразделения полиции Львовщины. Правоохранители принимают все меры для установления места пребывания девушек", – сообщили в полиции.

Было открыто уголовное производство по статье об "умышленном убийстве" с пометкой "без вести пропавшие".

Напомним, ранее в Мелитополе полиция среди ночи искала трех пропавших мальчиков: к стражам порядка обратились родители детей с заявлением об их исчезновении.

А в Киеве нашли блуждавшего по улицам трехлетнего мальчика, тело которого было покрыто синяками и ссадинами. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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