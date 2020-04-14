Выявлять коронавирус медикам Ивано-Франковской области помогают экспресс-тесты от Фонда Рината Ахметова

Жители Ивано-Франковской области противостоят мощному удару коронавируса. По последним данным, на Прикарпатье заражено этой инфекцией уже 332 человека, 26 больных умерли. По всей области действует строгий карантин. А стратегически важные предприятия, такие как Бурштынская ТЭС, работают в режиме полной изоляции.

"Сегодня" узнавали, как преодолевают пандемию в Прикарпатье.

Ограничительные меры в Ивано-Франковской области становятся все строже.

"Мы решили установить шесть блокпостов на въезде и выезде из Ивано-Франковской области", – сообщил и.о. главы Ивано Франковской областной администрации Виталий Федорив.

А на Бурштынской ТЭС сотни людей работают в режиме полной изоляции.

"С 21 марта полностью на станции проживает 570 человек", – говорит директор Бурштынской ТЭС Валерий Хомяков.

Только так можно обеспечить бесперебойное энергоснабжение четырех областей Западной Украины.

"Если бы мы не отделили наш персонал от данного вируса, то, скорее всего, произошло бы заражение людей, станция не смогла бы работать", – говорит Валерий Хомяков.

Теперь рабочий день начальник смены Бурштынской ТЭС Олега Черного начинается с посещения больницы.

"Находился дома на карантине и старался практически не выходить без надобности на улицу", – говорит начальник смены Бурштынской ТЕС Олег Черный.

Его допустят к работе на станции только после прохождения экспресс-теста на коронавирус.

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Из-за пандемии медики работают за закрытыми дверями. Результат экспресс-теста становится известен через 15 минут.

"Сегодня был отрицательный – одна полосочка", – сообщают в больнице после того, как Олег Черный прошело экспресс-тест.

Чтобы быстро выявлять коронавирус и предотвратить развитие пандемии, в Ивано-Франковскую область привезли 10 тыс. таких экспресс-тестов.

"В Ивано-Франковск прибыла первая партия гуманитарной благотворительной помощи Фонда Рината Ахметова и компании ДТЭК", – говорит представитель Фонда Рината Ахметова в Ивано-Франковской области Александр Воронкин.

С помощью тестов врачам удастся быстрее выявить коронавирус. Это поможет спасти много жизней.

"Лекарств от пандемии ни в других государствах, ни в Украине сейчас нет. Очень актуальным и важным является вопрос ранней диагностики. Уже доказано, что на ранних стадиях человек может лучше выйти из этого состояния", – говорит и.о. главы Ивано Франковской областной администрации Виталий Федорив.

Фонд Рината Ахметова закупил для всей страны 300 тыс. экспресс-тестов на коронавирус. Их передают в Стабилизационный фонд, создание которого инициировал Президент Украины.

"Спасибо Фонду за такие действительно важных для жителей нашего края тесты. В области определено одиннадцать учреждений для лечения COVID19, и благодаря Фонду Рината Ахметова, потребность в быстрых тестах будет обеспечена полностью", – заявил и.о. главы Ивано Франковской областной администрации Виталий Федорив.

На борьбу с COVID 19 Ринат Ахметов направил 300 млн грн. Для этого он объединил все ресурсы Благотворительного Фонда, ФК "Шахтер", компаний ДТЭК, Метинвест и других активов SCM.

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