Взрыв газа в клубе на Тернопольщине: что сейчас с пострадавшими детьми (видео)

Подростки, которые в прошлом году пострадали от взрыва газа в селе Угринов в Тернопольской области, поздравили украинцев с Рождеством. Они до сих пор лечатся, но, несмотря на это, имеют праздничное настроение и даже колядуют.

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Как живут пострадавшие сегодня и кто оплачивает их операции – в сюжете журналиста новостей "Сегодня" Михаила Яремишин.

Ребята из Угринова колядуют вместе с родственниками, поют "Нова радість стала". Впереди – Юрий, на лице которого заметны шрамы от ожогов. Но это, уверяет, не беда, – радуется, что выжил.

"Если бы не ваше доброе сердце и теплота, то не стояли бы сейчас здесь мы, ребята из Угринова. За нас ваша молитва искренняя Христа покорнейше, слезно в небеса донеслась", – говорит Юрий.

Это видеопоздравление с Рождеством ребята записали для всех, кто помогал им спастись.

Год назад восемь подростков готовили в клубе вертеп к Рождеству. Но взрыв разрушил все планы – ребята от 12 до 17 лет получили глубокие ожоги, трое попали в реанимацию.

"Тело все пекло, руки пекли, лицо пекло", – рассказывает Богдан Гаврон, один из пострадавших от взрыва.

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Несколько месяцев пострадавшие провели в больнице и почти год на реабилитации, но и до сих пор не оправились от пережитого.

"Правда, вот эти все наркозом, это все лечение дало немного на психику, на нервную систему. Немного это заметно, но, благодаря тем психологам, которые работали с ними, уже лучше", – говорит сестра пострадавшего Соломия Любинецкая.

Авторы: Михаил Яремишин, Сергей Бодак Видео: Сегодня

Теперь, когда ожоги зажили, ребята нуждаются в пластической хирургии, а каждая операция, говорят родственники, стоит десятки тысяч гривен. Все счета оплачивает руководитель областной газовой службы.

"Каждая операция по разному стоит, но как в больнице нам посчитают, то мы сбрасываем реквизиты и он переводит деньги", – рассказала мать одного из пострадавших Ольга Дума.

Именно утечка голубого топлива и стал причиной трагедии – за несколько часов до взрыва сотрудники службы подключали к газу соседнее с клубом здание.

Разрушенный клуб в селе Угринов до сих пор пустует, а родственники ребят так и не знают, кто виноват в трагедии, которая произошла год назад.

В полиции объясняют, что расследование – на завершающем этапе.

"Не завершена еще экспертиза безопасности жизнедеятельности. Она проводится долго, на нее была большая очередь. Но эта экспертиза на сегодняшний день уже в работе и в ближайшее время она будет завершена", – уверяет начальник сектора коммуникаций ГУНП в Тернопольской области Сергей Крета.

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Эксперты до сих пор определяют, кто из должностных лиц виноват в утечке газа – его могут посадить на 6 лет. В районном газовом хозяйстве ситуацию не комментируют.

Однако ребята и их родные мечтают не о наказании виновных, а здоровье для всех.

"Они набрались очень много мудрости, научились терпению и почувствовали человеческую доброту", – говорит мать пострадавшего Мария Погребнюк.

В следующем году восемь ребят из Угринова планируют все-таки организовать вертеп и порадовать рождественской сценкой односельчан. Сейчас же поздравляют всех с праздниками и благодарят за поддержку.

"Спасибо Господу и вам за дар жизни, потому что родились тогда во второй раз. Пусть сладкой будет кутья всех людей, наших лучших друзей", – говорит один из пострадавших Павел.

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