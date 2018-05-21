Взрыв гранаты на Прикарпатье: названа причина конфликта между местными и бойцом ВСУ

Сегодня, 15:35

Один из девяти пострадавших находится в реанимации, также получила травмы и возлюбленная военнослужащего


Боец, вернушись с Донбасса, привез с собой опасные "сувениры". Фото: Нацполиция

Боец, вернушись с Донбасса, привез с собой опасные "сувениры". Фото: Нацполиция

Боец, вернушись с Донбасса, привез с собой опасные "сувениры". Фото: Нацполиция

Боец, вернушись с Донбасса, привез с собой опасные "сувениры". Фото: Нацполиция

В полиции Прикарпатья во время брифинга сообщили все детали  происшествия  в селе Лесная Тарновица Надвирнянского района. В результате взрыва гранаты, брошенной 25-летним   уроженцем  Донецкой области, который по контракту служит в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ, пострадали девять человек, в том числе и его девушка.

Как оказалось, причиной конфликта между местными жителями и сержантом ВСУ, который недавно вернулся  из зоны боевых действий, стала банальная ревность в отношении его 23-летней сожительницы.

Любовные "разборки", что начались в  кафе "Паутина", быстро переросли в драку, и первой в полицию обратилась именно возлюбленная бойца, заявив, что местные избивают ее сожителя.

"Получив эту информацию 20 мая, около восьми вечера, на место сразу выехала группа реагирования патрульной полиции. А через несколько минут уже поступила информация  о взрыве возле кафе "Паутина", – сообщают в полиции.

Полицейские выяснили, что боец, после того, как ему досталось от местных,  пошел домой к сожительнице, взял  гранату Ф-1 и  бросил ее у входа в кафе. Стоит добавить, что военный, находясь в отпуске, в тот день отдыхал с подругой в кафе и  был в нетрезвом состоянии.

"В результате девять человек получили осколочные ранения рук, ног и туловища, и были доставлены в лечебные учреждения Надворной и Ивано-Франковска. Состояние одного из пострадавших тяжелое, он получил травму головы и находится в реанимации", – добавляют в полиции.

В течение часа работники полиции разыскали и задержали злоумышленника. В доме его сожительницы провели обыск, где изъяли три тротиловые шашки, газовый пистолет и патроны к нему и 17 патронов к автоматическому оружию.

Злоумышленник задержан решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в селе Лесная Тарновица Ивано-Франковской области военный, который находится в отпуске, бросил в толпу людей гранату.

В связи с этим происшествием министр обороны Украины Степан Полторак поставил задачу начальнику Генштаба ВСУ принять все меры для недопущения незаконного вывоза оружия и боеприпасов из зоны боевых действий на Донбассе
Прикарпатье, патроны, гранаты, военный

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"Сегодня"

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