Взрыв гранаты на Прикарпатье: появились новые подробности

Сегодня, 11:21

В Минобороны усиливают борьбу с незаконным вывозом оружия из зоны боевых действий на Донбассе

На месте происшествия. Фото: Нацполиция
На месте происшествия. Фото: Нацполиция

На Прикарпатье, вчера, 20 мая, около восьми вечера, в селе Лесная Тарновица, возле местного кафе прогремел взрыв. Как оказалось, пьяный  сержант ВСУ, уроженец Донецкой области, который приехал к родным в отпуск, поссорился с двумя посетителями местного кафе "Паутина", принес гранату Ф-1 и бросил ее у входа в заведение.

"В результате взрыва пострадали девять человек, все они доставлены в медицинское учреждение с осколочными ранениями. Одного из пострадавших прооперировали", – сообщают в полиции.

Злоумышленника задержали. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении (покушение на преступление и умышленное убийство), а также содержании под стражей в виде меры пресечения. Проводятся следственные действия.

В связи с этим происшествием министр обороны Украины Степан Полторак поставил задачу начальнику Генштаба ВСУ срочно принять все меры для недопущения незаконного вывоза оружия и боеприпасов во время выбытия личного состава из зоны боевых действий на Донбассе. Об этом сообщается на странице МОУ в Facebook.

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Напомним, в селе Лесная Тарновица Ивано-Франковской области военный, который находится в отпуске, бросил в толпу людей гранату.

Ранее в  Ровенской области произошло вооруженное нападение. Около десяти неизвестных с оружием ворвались в гостинично-ресторанный комплекс, связали персонал, посетителей и отобрали большую сумму денег.

А во Львове в подвальном помещении многоэтажного жилого дома полицейские обнаружили оружие и боеприпасы современного образца – гранату РГД-5, запал к гранате, гранатомет, патрон калибра 7,62 мм и около 300 грамм пороха. Подвал принадлежит 24-летнему местному жителю.
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"Сегодня"

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