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Взрыв на азотном заводе под Ровно: областные власти рассказали о последствиях

21 июля 2021 0:32

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Ситуацию с выбросами прокомментировали главный санитарный врач и глава Ровенской ОГА

Предприятие работает в штатном режиме. Фото: коллаж "Сегодня"

Предприятие работает в штатном режиме. Фото: коллаж "Сегодня"

После взрыва на "Ровноазоте" местное отделение Гидрометцентра провело замеры в Ровно и трех соседних селах и превышения предельно допустимой концентрации диоксида азота в воздухе не обнаружило.

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Об этом сообщил глава Ровенской облгосадминистрации Сергей Коваль в Facebook.

"Ровенский Гидрометцентр завершил замеры в четырех точках: селах Городок, Караевичи, Обаров, а также в Ровно на ул. Млиновская. Превышение предельно допустимой концентрации диоксида азота в воздухе не обнаружено!" – написал он.

Ситуацию с выбросами из-за взрыва на азотном заводе прокомментировал также главный санитарный врач Ровенской области Роман Сафонов. Он также утверждает, что все в норме.

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"Делались исследования в микрорайоне Юбилейный в нескольких точках. В 5-10 раз меньше предельно допустимой разовой концентрации. Можно быть спокойными. Ситуация будет отслеживаться и ночью, и утром", – заявил он.

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На "Ровноазоте" утверждают, что на текущий момент показатели качества воздуха находятся в пределах нормы и угрозы окружающей среде и людям нет.

"20 июля на предприятии произошла нештатная ситуация – разгерметизация трубопровода в цехе производства азотной кислоты. В результате чрезвычайной ситуации состоялся разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве на территории завода. Последствия чрезвычайной ситуации полностью ликвидированы собственными силами", - ранее сообщили на заводе сайту "Сегодня".

Напомним, 20 июля на заводе "Ровноазот" произошла нештатная ситуация – разгерметизация трубопровода в цехе производства азотной кислоты, что привело к взрыву.

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