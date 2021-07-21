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Взрыв на заводе "Ровноазот". Какая ситуация сейчас и есть ли угроза

21 июля 2021 9:35

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Эксперты исследуют почву и воздух, медики готовы оказывать помощь, если ситуация ухудшится

Сейчас предприятие работает в штатном режиме. Коллаж "Сегодня"

Сейчас предприятие работает в штатном режиме. Коллаж "Сегодня"

После аварии на азотном заводе под Ровно цех работает в штатном режиме. Опасных веществ в воздухе нет, как и угрозы населению и окружающей среде.

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Об этом сообщили в МВД.

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Сейчас в жилом секторе концентрация вредных веществ почти в 10 раз меньше предельно допустимой.

"Мониторинг состояния воздуха в окружающей среде осуществляется в круглосуточном режиме. По состоянию на 6:00 21 июля никакой угрозы населению и окружающей среде нет", – пишет пресс-служба.

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В Минздраве подчеркнули, что хотя все показатели в норме, медики готовы к возможным негативным последствиям и развитию ситуации. Для этого сразу после аварии определили коридор для санитарного транспорта, а бригады медиков обеспечили средствами защиты.

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В больнице подготовили 70 коек в интенсивной терапии детоксикации. Однако было только одно обращение, которое впоследствии не подтвердилось.

Тем временем специалисты продолжают отбирать пробы грунта вблизи "Ривнеазота" и в соседних населенных пунктах, заявил глава Госэкоинспекции Андрей Мальованный.

Уже отобрали почву в пяти точках: вблизи предприятия ЗАО" Ривнеазот " на территории населенных пунктов Городок, Караевичи, Обарив, а также в городе Ровно со стороны Луцкого кольца.

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Напомним, исследования вредных частиц в воздухе вблизи азотного завода начали проводить еще вчера. Тогда превышения предельно допустимой концентрации диоксида азота в воздухе не было.

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