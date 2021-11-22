Взрыв на заводе во Львове: руководство назвало причину

К счастью, при взрыве никто не пострадал

После взрыва в воздух поднялось облако пыли/Коллаж: Сегодня

Во Львове, где недавно произошел взрыв на территории химического завода, сообщили о причине инцидента. Взрыв был такой силы, что в здании завода повылетали стекла.

Об этом сообщает местное издание "Варта 1".

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Причина взрыва

Руководство завода рассказало, что взрыв прогремел в результате срабатывания аварийно-защитного клапана высокого давления.

"Это вызвало такой значительный хлопок, который собственно слышали жители района. Облако, которое могли наблюдать, — не что иное чем пыль, которую подняло в воздух", — отметило руководство завода.

Есть ли угроза?

Сейчас угрозы жизни и здоровью людей нет. В результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия находились полиция, спасатели и медики, но после объяснений руководства они покинули территорию завода.

Не первый взрыв на этом заводе

Во Львове 3 августа около 19:00 произошел взрыв на этом же предприятии. Тогда в здании тоже вылетели стекла, обошлось без пожара.

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Отметим, местное издание Vgolos пишет, что сначала руководство завода не пропускало ни полицию, ни спасателей на территорию предприятия, аргументируя тем, что это частная территория. Впоследствии они туда все же попали.

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