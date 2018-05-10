Взрыв в центре Львова: появились фото

В сети появились фото с места взрыва, что прогремел сегодня утром, 10 мая, почти в самом центре Львова. Как уже известно, ЧП произошло на улице Зернова, в киоске "Бургер", торгующем фаст-фудом.

"Травмы в виде ожогов и сотрясения мозга получила 17-летняя девушка, которая находилась внутри помещения. Ее госпитализировали в 8-городскую клиническую больницу", – добавляют в полиции.

Напомним, как сообщалось ранее, в полиции предположили, что причиной взрыва могла стать утечка бытового газа.

Не так давно мы писали, что во Львове произошел взрыв на польском Мемориале орлят. По словам охранника, взрыв прогремел в 15 м от хозяйственных помещений.

А в городе Стрый на вагоноремонтном заводе при распылении металлической бочки из-под неизвестного вещества также произошел взрыв. В результате 61-летний работник предприятия был госпитализирован в реанимацию. В то же день пострадавший скончался от полученных травм.

Кроме этого, мы писали, что произошел взрыв на одном из заводов в Тернополе. Также взрыв в Тернопольской области убил полицейского.