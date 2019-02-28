Взрыв в Черновцах: пострадали четыре человека

ЧП произошло в одной из жилых домов города

Фото: ГСЧС

Взрыв в Черновцах: пострадали четыре человека //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7d6/f1e/5c77d6f1ec7e1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7d6/f1e/5c77d6f1ec7e1.jpg 2019-02-28T14:47:00+02:00 Запад ЧП произошло в одной из жилых домов города









В Черновцах в одной из квартир на ул. Якоба фон Петровича прогремел взрыв. В результате происшествия, случившегося сегодня, 28 февраля, в 10:28, пострадали четыре человека.

На место вызова направили спасателей, которые на месте происшествия выяснили, что взрыв без последующего возгорания произошел в квартире на третьем этаже жилого дома. В результате была повреждена кирпичная перегородка между квартирами № 5 и № 5-А, оконные блоки, мебель и двери. Об этом сообщают в ГСЧС.

Спасатели эвакуировали пострадавших и передали медикам. Одного госпитализировали в ожоговое отделение больницы скорой медицинской помощи с диагнозом "ожоги рук, лица и тела". Состояние пациента – средней тяжести. Причина взрыва устанавливается.

Ранее во Львове на первом этаже шестиэтажного дома, где находится магазин стройматериалов, произошел взрыв.

Также мы писали, что в Черновцах неизвестный злоумышленник бросил гранату на третьем этаже здания налоговой полиции.

Кроме этого, сообщалось, что во Львове прогремел взрыв на рождественской ярмарке.

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