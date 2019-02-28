Взрыв в Черновцах: пострадали четыре человека
ЧП произошло в одной из жилых домов города
В Черновцах в одной из квартир на ул. Якоба фон Петровича прогремел взрыв. В результате происшествия, случившегося сегодня, 28 февраля, в 10:28, пострадали четыре человека.
На место вызова направили спасателей, которые на месте происшествия выяснили, что взрыв без последующего возгорания произошел в квартире на третьем этаже жилого дома. В результате была повреждена кирпичная перегородка между квартирами № 5 и № 5-А, оконные блоки, мебель и двери. Об этом сообщают в ГСЧС.
Спасатели эвакуировали пострадавших и передали медикам. Одного госпитализировали в ожоговое отделение больницы скорой медицинской помощи с диагнозом "ожоги рук, лица и тела". Состояние пациента – средней тяжести. Причина взрыва устанавливается.
Ранее во Львове на первом этаже шестиэтажного дома, где находится магазин стройматериалов, произошел взрыв.
Также мы писали, что в Черновцах неизвестный злоумышленник бросил гранату на третьем этаже здания налоговой полиции.
Кроме этого, сообщалось, что во Львове прогремел взрыв на рождественской ярмарке.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Взрыв в Черновцах: пострадали четыре человека". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Взрыв у машины в Киеве: появились новые подробности и фото
Покушение на убийство – копы решают вопрос открытия уголовного производства
В Казахстане в многоэтажном доме прогремел мощный взрыв: есть погибшие
Из дома, три этажа которого рухнули, эвакуировали 300 человек