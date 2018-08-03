Взрыв в Хмельницкой области: подросток играл с запалом от ручной гранаты

Мальчик приехал в гости к отцу, вернувшемуся из зоны боевых действий

В Хмельницкой области полицейские устанавливают обстоятельства взрыва в одной из квартир в городе Староконстантинов. В результате происшествия травмы получил 14-летний подросток.

"Трагедия произошла сегодня утром. Парень приехал в гости к отцу, который недавно вернулся из зоны боевых действий на Донбассе. Соседи услышали звук, похожий на взрыв, а затем увидели окровавленного подростка, который выбежал во двор и просил вызвать скорую помощь", – сообщают в полиции.

Правоохранители пока находятся на месте происшествия и устанавливают, при каких обстоятельствах ребенок травмировался, а также разыскивают отца мальчика, которого на момент трагедии дома не было.

По предварительным выводам взрывотехников, в руках у школьника "рванул" взрыватель УЗРГМ (универсальный запал ручной гранаты модифицированный). У парня травмирована рука и повреждены ноги.

Напомним, не так давно в селе Маркова Богородчанского района Ивано-Франковской области погиб 23-летний мужчина. Во дворе своего знакомого местный житель хотел разобрать артиллерийский снаряд. Неожиданно снаряд детонировал и взорвался.

Также мы писали, что из зоны боевых действий на Донбассе люди, которые возят волонтерскую помощь, вывозят оружие и боеприпасы. Об этом сказал главный военный прокурор Анатолий Матиос.

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