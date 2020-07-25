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Янтарь в бочках с топливом: на границе погорел контрабандист-изобретатель

25 июля, 14:26

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Пограничникам пришлось разрезать бочки, чтобы найти в них "солнечный камень"

На Западной Украине, где в прошлом месяце уже изъяли янтаря на огромную сумму, обнаружили новую янтарную контрабанду.

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Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, вывезти в Румынию полудрагоценные камни помешали сотрудники пункта пропуска "Дьяково" в Закарпатской области.

Контрабанду обнаружили в бензобаках, которые вез грузовик. Пограничников насторожили незаводские швы и самодельные крепления и при помощи технических средств контроля они убедились в наличии в бочках посторонних предметов.

Разрезав бензобаки, в двух из них были обнаружены заваренные металлические бочки, в которые были мешки с "солнечным камнем" – в совокупности 317 кг.

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Для оформления преступления и расследования были вызваны СБУ и Нацполиция, сотрудникам которой и передали водителя грузовика, а саму машину изъяли.

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Напомним, что в Украине хотят легализовать добычу янтаря, в связи с чем Верховная Рада приняла, а президент Владимир Зеленский подписал закон об изменении размера рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря с нынешних 25% до 10% к 2022 году

Несмотря на это, контрабанда продолжается и в апреле СБУ провела спецоперацию, в ходе которой изъяла более 600 килограммов янтаря у участников организованной группы, причастной к подготовке заказного убийства.

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Румыния пограничники контрабанда янтарь Закарпатская область

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