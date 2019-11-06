Янтарь в огнетушителе: изобретательный украинец "погорел" на границе

У жителя Львовской области изъяли пять килограмм камней

У жителя Львовской области сегодня на украинско-польской границе изъяли 5 кг "солнечного камня".

"Направляясь из Украины в Польшу через ПП "Шегини – Медика" водитель Volkswagen Caddy избрал полосу "зеленый коридор". Однако при осмотре автомобиля таможенники вместе с пограничниками обнаружили камни желтого цвета различной геометрической формы и размера", – сообщают в пресс-службе Львовской таможни ГФС.

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Товар был спрятан в полости пожарного огнетушителя, который перед тем демонтировали, а средства тушения и удалили. Сам огнетушитель находился в багажнике легковушки.

Такие действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Стоимость изъятого будет установлена ​​дополнительно. Дело направят в суд.

Напомним, ранее в пункте пропуска "Грушев" во Львовской области cотрудники Госпогранслужбы и работники таможни обнаружили 15 килограммов янтаря в топливном баке автомобиля Alfa Romeo, который пытался пересечь польскую границу.

Кроме этого, в Польше снова задержали украинцев за контрабанду янтаря. В Варшаве местные силовики провели спецоперацию, и в их руках оказались шесть человек, среди которых двое граждан Украины. Примечательно, что украинцы называли себя сотрудниками спецслужб.

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