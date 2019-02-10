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Янтарные разборки: в Ровно задержаны убийцы копателя

Сегодня, 11:21

Убийство заказал 27-летний односельчанин жертвы

Фото: Нацполиция
Янтарные разборки: в Ровно задержаны убийцы копателя //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/fe7/d48/5c5fe7d48cc4f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/fe7/d48/5c5fe7d48cc4f.jpg Запад Убийство заказал 27-летний односельчанин жертвы

Правоохранители задержали заказчика и исполнителей убийства мужчины, которого расстреляли в селе Старое Село Ровенской области на почве "янтарных" разборок. Об этом сообщает областное управление Нацполиции.

Трое исполнителей преступления были задержаны 8 февраля возле белорусской границы нарядом пограничной службы. У одного из них, 22-летнего жителя села Великие Цепцевичи, ранее судимого, правоохранители обнаружили пистолет. Для выяснения всех обстоятельств их доставили в Рокитновское отделение полиции, где они признались, что убили 30-летнего жителя Старого Села.

Кроме того, задержанные исполнители преступления сообщили, что убийство заказал мужчина по прозвищу "Американец" – 27-летний односельчанин погибшего. Его правоохранители задержали на съемной квартире в Ровно 9 февраля

"Известно, что он причастен к разбою и хулиганству на территории Рокитновского района в 2017 году, и дело до сих пор находится на рассмотрении суда", - говорится в сообщении полиции.

Как выяснилось, преступление было совершено на почве "янтарных" разборок. Исполнителям было обещано заказчиком убийства две тысячи долларов или скутер и автомобиль на еврономерах.

Решается вопрос о сообщениях злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения.

Как известно, 7 февраля в селе Старое Село Рокитновского района Ровенской области расстреляли местного жителя. В содеянном умышленном убийстве подозревались двое местных жителей, 23-х и 30 лет. Автомобиль, на котором передвигались злоумышленники, полицейские обнаружили на автодороге возле поселка Томашгород. Из-за неисправности машины преступники вынуждены были ее бросить и бежать в сторону лесного массива.

Напомним, жительница Львовской области жестоко убила своего сожителя. Как предварительно установила следственно-оперативная группа, 47-летняя женщина во время бытового конфликта нанесла несколько ударов ножом своему 53-летнему сожителю, в результате чего тот скончался в больнице.

Ранее в Ровно произошла стрельба, во время которой из пневматического пистолета ранили 22-летнего парня.

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Тег полиция, ровно, исполнители, янтарь, заказчик, Рокитное

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Источник:

УНИАН

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