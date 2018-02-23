"За базар надо отвечать": Москаль считает, что Супрун должна извиниться первой

По мнению губернатора, руководитель Минздрава распространила в СМИ неправдивую информацию о "контрабандной вакцине" из Венгрии

Глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль высказал свое мнение по поводу назревающего скандала и нелестных высказываний в адрес и. о. министра здравоохранения Уляны Супрун.

"Первой должна просить прощения г-жа Супрун за распространение негативной и недостоверной информации о Закарпатье. Если ее извинения будут искренними, тогда они будут и от меня",- сообщает Москаль на собственном сайте.

По словам губернатора, его высказывания соответствуют действующему законодательству, а физическое лицо, пострадавшее в результате распространения о нем недостоверной информации, имеет право на ответ, а также на опровержение этой информации.

"При этом кодекс не регламентирует, какой именно должен быть ответ – эмоциональным, нейтральным или какой-либо другим. Ответ формирует тот, чьи права нарушены", – добавляет Москаль.

По мнению главы Закарпатской ОГА, Уляна Супрун заявила в СМИ что вакцина, полученная из Венгрии, не прошла "растаможку", а врачи не хотят их использовать "контрабандные" медпрепараты.

"Заявляю еще раз, что вакцина от кори бельгийского производства, которая сертифицирована в Украине, была передана правительством Венгрии в Закарпатье и растаможена в соответствии с законодательством. После растаможивания вакцину передали по районам области и начали прививать детей. На сегодня использовано около 80 процентов вакцины, о чем еженедельно информируют Министерство здравоохранения Украины", – добавил Москаль.

Кроме этого, Москаль советует г-же Супрун обратиться в суд, который назначит лингвистическую экспертизу его высказываниям.

"Как говорили бывшие донецкие, "базар надо не только фильтровать, за базар надо отвечать". И если же г-жа Супрун промолчит, молчать и я", – пишет Геннадий Геннадьевич.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье за первые три недели января в этом году корью заболели 300 человек. По информации Москаля, детей в свое время не прививали из-за отсутствия вакцины. А в течение прошлого года Минздрав дал на Закарпатье треть от необходимого количества вакцины. Вакцину вынуждены были просить в качестве гуманитарной помощи у Венгрии. Вскоре от осложнений после кори умерла девочка, а потом еще одна, якобы после пневмонии.

Напомним, Москаль, возмущенный заявлением Супрун о том, что лекарства от кори в области были не растаможены и не используются по назначению, разразился матерной бранью.