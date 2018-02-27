Появилось видео взрыва в офисе "Общества венгерской культуры Закарпатья"

Сегодня, 13:56

Губернатор Закарпатья Геннадий Москаль считает, что за поджогом стоят российские спецслужбы


На месте происшествия. Фото: mukachevo.net

На месте происшествия. Фото: mukachevo.net

На месте происшествия. Фото: mukachevo.net

На месте происшествия. Фото: mukachevo.net

На месте происшествия. Фото: mukachevo.net

 


Поджог офиса "Общества венгерской культуры Закарпатья" (ОВКЗ) в Ужгороде был инспирирован российскими спецслужбами. Об этом сообщает Геннадий Москаль на собственном сайте.

"ФСБ неоднократно устраивало в Закарпатье провокации. Это и "эпический" план "Шатун", и указатели с провокационными надписями на венгерском языке, и попытка подрыва памятника венграм на Верецком перевале, и, наконец, поджог офиса ОВКЗ в ночь на 4 февраля, который совершили граждане Польши, члены радикальной пророссийской организации "Фаланга", – пишет губернатор Закарпатья.

Цель всех этих провокаций – расшатать ситуацию на межэтнической почве и спровоцировать на Закарпатье "донбасский" сценарий.

"В связи с этим меня удивляет слабая реакция наших правоохранительных и силовых структур. Вчера на оперативном совещании я публично предупредил руководство силовиков о возможных провокациях и поручил Нацполиции взять под усиленную охрану ряд объектов, в том числе офис ОВКЗ. Считаю работу наших правоохранителей провальной, и прошу их центральное руководство дать оценку такой бездеятельности", – добавляет Москаль.

Подобные провокации, по словам главы Закарпатской ОГА, не будут иметь никаких последствий для добрососедских отношений между украинцами, венграми и представителями других национальностей, проживающих в Закарпатье.

В то же время, по информации mukachevo.net,  причиной пожара стало  самодельное взрывное устройство, установленное неизвестными на подоконнике офиса, которое сдетонировало около 3.12 минут 27 февраля.

Как уже сообщалось, сегодня ночью в Ужгороде горел офис "Общества венгерской культуры Закарпатья". Ранее, 4 февраля,  в Ужгороде в здание Союза венгров бросили "коктейль Молотова".

Также стало известно, что к попытке поджечь офис Общества венгерской культуры Закарпатья 4 февраля причастны двое граждан Польши, которые являются членами праворадикальной организации "Фаланга". Об этом сообщает губернатор Закарпатья Геннадий Москаль на собственном сайте.
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

"Сегодня"

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