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За воровство: Украину из Чехии экстрадировали молодую женщину

23 октября, 06:29

Фигурантку преступления задержали восемь месяцев назад в Праге

Сотрудники Департамента международного полицейского сотрудничества транспортировали из Чехии в Украину (аэропорт Борисполь) фигурантку имущественного преступления, которая скрывалась от суда в Праге.

Женщину разыскивала полиция Закарпатья за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 185 УК (Кража с проникновением). Фигурантка преступления была задержана 8 месяцев назад в столице Чехии. Злоумышленницу уже доставили в Хустский отдел полиции, после чего ее отправят в районный суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее во Львов из Италии экстрадировали преступника, который подозревается в умышленном убийстве.

Напомним, недавно в Украину экстрадировали львовянина, разыскиваемого за похищение автомобиля и задержанного в Андорре.

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кража Прага экстрадиция Закарпатская область

Источник: Сегодня

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