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Забег в вышиванках и концерты по всему городу. Как пройдет День Независимости во Львове

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
19 августа, 06:05
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Праздновать годовщину независимости начнут еще 22 августа, однако большинство мероприятий запланировали на 24 августа
Как львовяне будут праздновать День Независимости. Коллаж "Сегодня"
Как львовяне будут праздновать День Независимости. Коллаж "Сегодня"

Во Львове в День Независимости 24 августа пройдет забег в вышиванках, множество концертов, мастер-классы и фестиваль Параджанова.

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"Сегодня" выяснили, какие развлечения готовят жителям Львова.

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В течение 22-24 августа в Парке культуры состоится фестиваль домашних любимцев, где можно чипировать своего любимца, принять участие в конкурсах и перекусить.

Что планируют на 24 августа?

09:00

  • на площади возле Оперного театра стартует праздничный "Забег в вышиванках";
  • пеший "Марш непокоренных". Он начнется с Лычаковского кладбища, участники пройдут по маршруту на Мемориала Героев Небесной Сотни.
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12:00 – во дворце Хоткевича начнется праздничная программа.

14:00 – на Левандовке состоится фестиваль Параджанова. Можно будет посетить выставку киноафиш, принять участие в экскурсии Левандовкой и сходить на концерт.

16:30 – на площади перед памятником Тарасу Шевченко состоится Акафист Пресвятой Богородице.

17:00 – львовян приглашают на RE ZAVOD FEST на ул. Заводской.

18:00

  • на площади перед Оперным выступит военный оркестр Академии сухопутных войск;
  • на площади у Академии сухопутных войск состоится большой праздничный концерт ко Дню Независимости. В нем примет участие, в частности, Alyona Alyona и группа KALUSH;
  • на "Арене Львов" начнется праздничный концерт с хитами 90-х – Boney M, East 17, Snap!, Mr.President (Lazzy Dee), Captain Jack, NaNa и Global Deejays.
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До 22:00 у озера на ул. Симоненко будут праздновать День Независимости, там будут выступать детские коллективы и будет развлекательная программа.

Кроме того, в этот день планируются празднования в "Шевченковском гаю", Ореховой роще и в Парке культуры. Также во Львове возле Академии сухопутных войск установили самый дорогой среди западных областей флагшток за 12 млн грн.

Как будут праздновать в Киеве?

Президент Владимир Зеленский во время презентации мероприятия к юбилейному Дню Независимости Украины рассказал, что в столице проведут десять основных мероприятий.

В военном параде в столице примут участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.

А 22 августа состоится чествование тех, благодаря кому государственность Украины сохранилась в 2014 году:

  • участников боевых действий на Донбассе;
  • ветеранов;
  • добровольцев;
  • медиков;
  • волонтеров.
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Ранее мы сообщали, что военный парад – далеко не единственная культурная программа на 30-летие Независимости Украины. Президент Владимир Зеленский рассказал, что День Независимости будем праздновать три дня.

Кроме того, к военному параду подлатали асфальт на Крещатике.

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18 августа 1991. День так называемого "путча". Мятежники ГКЧП объявили чрезвычайное положение и отменили Декларацию о государственном суверенитете Украины…

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