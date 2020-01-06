Заблудились в горах: в Карпатах спасатели помогли двум туристам из Киева

Киевляне сбились с маршрута при спуске с Говерлы

Фото: mukachevo.net

В Ивано-Франковской области спасатели оказали помощь двум туристам из Киева, которые заблудились в горах. Об этом сообщили в областном Управлении ГСЧС.

Информация о том, что двое жителей Киева при спуске с горы Говерла в направлении урочища Заросляк сошли с маршрута и, потеряв ориентировку, не могут самостоятельно спуститься, поступило в Службу спасения 5 января в 16:10.

Для проведения поисково-спасательных работ были направлены спасатели. В 17:45 они встретили заблудившихся туристов в удовлетворительном состоянии, в медицинской помощи они не нуждались. В 18:30 спасатели сопроводили их к месту временного проживания в поселок Ворохта.

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Напомним, ранее украинские спасатели предупредили, что на Сочельник и Рождество, 6 и 7 января, в горах Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность.

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