Заболевший на коронавирус в Черновцах жаловался на першение в горле

Заболевший на коронавирус житель Черновцов поступил в больницу 29 февраля. Он жаловался на повышенную температуру и першение в горле.

Об этом рассказала и.о. директора ГУ "Черновицкий областной лабораторный центр МОЗ Украины" Наталья Гопко, передает molbuk.ua.

"В субботу, 29 февраля, когда пациент поступил в больницу, он жаловался на повышенную температуру и першение в горле. Ему провели тест на выявление гриппа типов А и В. Грипп не подтвердился", – сообщила Гопко.

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По состоянию на вчера, 2 марта, заболевший чувствовал себя удовлетворительно.

"Мужчина находится в удовлетворительном состоянии, никаких сообщений об ухудшении самочувствия пациента не было", – отметила Гопко.

Как сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, о позитивных результатах анализов на коронавирус жителя Черновцов стало известно 3 марта.

Заболевший 26 февраля вернулся из Италии, где он путешествовал с женой. Мужчина попал в Украину через Румынию, въехав через пограничный пункт в Черновицкой области. При этом температурный скрининг был нормальным.

Ранее в Минздраве рассказали, как Украина подготовилась на случай появления коронавируса. Так, в каждой области определены как минимум два учреждения, которые первыми будут принимать инфицированных коронавирусом. На сегодняшний день в Украине есть 12 тысяч инфекционных коек и 2,5 тысячи боксов в инфекционных отделениях.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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