Забор возле Монумента Славы во Львове обрисовали хулиганы – полиция

Сегодня, 10:39

Патрульные задержали трех человек, которые наносили надписи возле памятника

Фото: архив
Фото: архив

Во вторник, 8 мая, около 23 часов один из экипажей патрульной полиции Львова получил сообщение о том, что двое неизвестных разрисовывают Монумент Славы на улице Стрыйской.

По прибытию на место полицейские обнаружили троих мужчин, которые наносили белой краской надписи на металлической ограде.

"При поверхностной проверке у мужчин обнаружили 4 аэрозольных баллончика с краской, а также 2 перечных с надписью "Перец" и один – "Терен 4М" (пустой) и складной нож", – рассказали в полиции.

Мужчин задержали и доставили в Галицкий отдел полиции, где установили, что задержанные – львовяне в возрасте 19, 21 и 33 года. Один из них привлекался ранее за мелкое хулиганство. Как сообщается, старший из них взял вину на себя и получил от участкового протокол по ст.173 КУоАП "Мелкое хулиганство".

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Напомним, в Украине в День победы над нацизмом во Второй мировой войне, который отмечается 9 мая, к обеспечению правопорядка будет привлечено более 17 тысяч правоохранителей. Кроме того, был создан координационный штаб для организации работы правоохранительных подразделений, а также были проведены учения работников ситуационных центров.

Ранее правоохранительные органы предупредили украинцев, что 8-9 мая не исключены провокации в Украине, однако силовики готовы их своевременно пресечь. Глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что силовики начеку и на данный момент отрабатывают навыки по пресечению провокаций.

В свою очередь, украинские военные предупредили, что на Донбассе 9 мая может быть совсем "жарко"

"9 мая остается той датой, когда противник будет использовать все имеющиеся силы и средства, чтобы спровоцировать ситуацию – как на территории, где продолжается мирная жизнь, так и на линии соприкосновения. Мы готовы к любому развитию ситуации. Мы не позволим совершить то, что они будут пытаться сделать", – подчеркнул первый заместитель командующего Объединенными силами Валерий Залужный.
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Источник:

"Сегодня"

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