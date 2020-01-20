Забрался на дерево: на Волыни трое суток спасали котенка (фото)

Фото: Kovel Animals, Facebook

В Ковеле Волынской области котенок выбрался на верхушку дерева и не смог самостоятельно спуститься. Снимали напуганного малыша с высоты более трех суток.

Как рассказали в Kovel Animals в Facebook, все произошло на привокзальной площади города. Заметили котенка горожане вечером 17 января. Для спасения животного на место вызвали спасателей. Те попытались подняться к нему на лестнице, но только напугали котика. Пушистик выбрался на самую верхушку дерева, и достать его не смогли.

Второй раз спасти котенка попытались 18 января. За помощью снова обратились к спасателям, но им снова не удалось добраться до животного. Работники ГСЧС решили, что для этого нужна машина с автовышкой. Позже оказалось, что даже она не достанет до такой высоты.

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19 января спасателям все-таки удалось найти подходящую машину и ее быстро примчали на место. Совместными усилиями многих служб и неравнодушных граждан котенка с третьей попытки сняли с высоты.

После этого инцидента котенку дали имя – Спайдермен. Теперь малышу ищут новую семью.

Ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что во Львове провели операцию по спасению котенка. Так, оказавшееся в трубе животное не сразу захотело вылезать наружу.

Тем временем в австралийском городке Беллс-Бич провели трехчасовую операцию по спасению собаки с 15-метровой высоты.

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