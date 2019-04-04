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Забрасывает подъезд мусором: в Луцке жильцы многоэтажки жалуются на соседку

Сегодня, 14:18

Женщина выливает помои на лестницу и бросает мусор под двери

Забрасывает подъезд мусором: в Луцке жильцы многоэтажки жалуются на соседку Запад Женщина выливает помои на лестницу и бросает мусор под двери


В Луцке жители одной из многоэтажек не могут найти управу на соседку. Говорят, из-за антисанитарных условий в ее квартире – вонь стоит во всем подъезде. Почему никто не может разобраться с неряхой – узнавали журналисты "Сегодня".

С соседкой люди конфликтуют уже не первый месяц. Ведь женщина выливает помои прямо на лестницу, а мусор подбрасывает под двери других квартир. Кроме того, из квартиры женщины несет едкий запах.

"Там полнейшая антисанитария. В подъезде такой запах, что невозможно зайти. Говорят, что, если только к ней кто-то приходит, она ​​угрожает, что взорвет дом", – рассказал "Сегодня" жилец дома Владимир Полищук.

Коммунальщики говорят, с женщиной беседовали, но тщетно. Она не только не реагирует на замечания, но и ведет себя неадекватно.  

Как выяснилось, на четырех нижних этажах этого здания расположено общежитие квартирного типа, в котором живут люди с инвалидностью. Виновница коммунального переполоха – одна из них. Соседи уверены, что женщина портит им жизнь из-за квадратных метров. Ведь она раньше жила в двухкомнатной квартире, в которой жила она и еще одна семья, но позже женщине отдали полноценную однокомнатную квартиру.

Выселить женщину из квартиры не позволяет закон из-за ее инвалидности. Чтобы успокоить конфликтную жительницу, люди даже обращались в психиатрическую больницу. Сама 48-летняя Анна общается только через закрытую дверь, и все обвинения соседей отрицает.

На данный момент коммунальщики вместе с жителями подъезда планируют собирать подписи и обращаться в социальные службы, чтобы те нашли выход из ситуации.

Ранее мы писали, что в Черновцах женщина завалила барахлом квартиру, а 94-летнюю мать выселила в подъезд. 

Также сообщалось, что жители дома в центре Одессы страдают из-за крыс, одна из них упала в коляску к ребенкуПо подсчетам жителей, во дворе живет уже больше сотни грызунов. Люди кивают на 80-летнюю соседку.

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Тег женщина, мусор, Луцк, дебошир, жилой дом

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