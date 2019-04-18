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Задержание тернопольского "вампира": новые подробности и видео

Сегодня, 19:01

Парня арестовали, но могут признать невменяемым

Фото: rbc.ua

В Тернополе арестовали Андрея Горбатюка, который подозревается вжестоком убийстве. Городской суд удовлетворил ходатайство следователя полиции об избрании молодому человеку меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Прокуратура Тернопольской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту убийства 27-летней тернополянки, тело которой было обнаружено 16 апреля со следами насильственной смерти. Подозреваемого в совершении преступления задержали вчера, 17 апреля во Львове, ему объявлено о подозрении в совершении преступления по ч.1 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство)", – сообщают в прокуратуре.

В то же время, по информации УНИАН, Андрея Горбатюка, могут признать частично невменяемым, если медики придут к заключению, что в момент убийства он не осознавал своих действий. Такое мнение высказал адвокат Ростислав Небельский.

"Следы клыков на шее указывают на что-то непонятное, это не является типичным для совершения подобных преступлений. Но все  должны выяснять профессиональные психиатры. О полной невменяемости трудно говорить, поскольку парень находился в социуме, и не было замечаний относительно его адекватности. В то же время, есть вариант наличия психического заболевания, которое проявилось в момент действия", – отметил адвокат.

Адвокат добавил, что на такое нетипичное поведение подозреваемого могли повлиять какие-то факторы, что проявились в его внешности.

"Какая-то оккультная литература могла повлиять на него, если он увлекался чем-то подобным. Хотя культ предполагает еще и других участников. В общем, этот парень является загадкой", – считает адвокат.

В то же время, это происшествие бурно обсуждается в соцсетях. Одни считают, что в душу парня действительно вселилось что-то "нечистое".

Остальные говорят, что таким образом "демон сможет уйти от наказания.

Ко всему есть и люди, которые не сильно верят в его причастность к убийству.

Напомним, 16 апреля в Тернополе, в одной из квартир многоэтажного дома, обнаружили тело 28-летней женщины со следами ножевых ранений.

Убитой оказалась известная в городе мастер тату Татьяна Подвашецкая. Девушка была найдена мертвой в арендованной квартире – ей нанесли несколько ножевых ранений.

Вчера полиция Тернопольской области объявила в розыск 25-летнего Андрея Горбатюка, подозреваемого в убийстве Татьяны Подвашецкой. Правоохранители обнародовали фото подозреваемого. У парня – нарощенные клыки, разрезан язык, чтобы он напоминал змеиный, а глазные яблоки окрашены в черный цвет.

Как оказалось, Андрей Горбатюк был другом семьи убитой. Он дружил с ее мужем Русланом. Все трое даже были в эфире программы "Говорит Украина" в 2014 году, в котором обсуждалась тема "Мой сын превращается в демона".

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Тег убийство, арест, Тернополь, полиция

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