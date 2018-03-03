Загадочная смерть 12-летней отличницы: в полиции рассказали подробности

Сегодня, 08:00

Ужасная трагедия произошла в Хмельницкой области 


В селе Рудка Дунаевецкого района неожиданно покончила с собой 12-летняя девочка. Как пишут местные СМИ, Настя Киселюк училась в Каменец-Подольской школе-интернате с углубленным изучением иностранных языков, была отличницей.

По версии правоохранителей, ребенок покончил с собой в результате постоянного посещения одного из "сайтов самоубийц".

"За час до самоубийства девочка пересмотрела в интернете массу видероликов из художественных фильмов, где были сцены с повешениями. Кроме того, она интересовалась, как правильно сделать петлю", – рассказала пресс-офицер полиции области Инна Глега.

Известно, что отец ушел из семьи, когда Насте был год. Девочка любила учиться. Ей нравились иностранные языки и она мечтала стать переводчиком. Для того, чтобы дочь смогла получить образование, ее мама решила поехать в Польшу на заработки. Девочку воспитывали дедушка и бабушка.

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"В школе Настя была отличницей. Изучала немецкий, английский и польский языки. За день до самоубийства она через социальные сети переписывалась с одноклассниками, спрашивала о домашнем задании", – рассказали в полиции.

Соседи говорят, что девочка была всегда вежливая, улыбчивая и доброжелательная, а бабушка с дедушкой для нее ничего не жалели. Мама постоянно пересылала деньги из Польши.

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"Девочка была уравновешенной и спокойной. Она ходила в церковь, хорошо училась и была послушной. Я не знаю, что могло случиться", – рассказала соседка.

"Это была очень светлая девочка. Она была душой компании. Жила у дедушки с бабушкой. Ходила в церковь. Через месяц мама собиралась забрать дочку в Польшу", – со слезами на глазах отметила классный руководитель Насти.

Напомним, киберполиция заблокировала более тысячи "групп смерти" в соцсетях.

Также мы писали, что в Минобороны прокомментировали заявление о массовых суицидах среди военных.
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Источник:

РБК Украина

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