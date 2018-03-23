Загадочное убийство: в доме пенсионера нашли тела двоих молодых парней

Сегодня, 16:40

Трагедия произошла в одном из сел Львовской области

Юношей убили с помощьюножа. Фото: sq.com.ua
Юношей убили с помощьюножа. Фото: sq.com.ua

В одном из сел Стрыйского района Львовской области сегодня, 23 марта, были обнаружены тела двух парней.

"Около 07.20 поступило сообщение о том, что в доме 65-летнего жителя обнаружены тела двух юношей с ножевыми ранениями. На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа", – сообщает львовская полиция.

Как выяснилось, один из погибших, 22-летний житель района, накануне приехал в гости к дедушке и бабушке вместе со своим 18-летним приятелем.

Устанавливаются обстоятельства смерти молодых людей. Назначен ряд экспертиз, по факту открыто уголовное (умышленное убийство). Виновным грозит лишение свободы от десяти до пятнадцати лет или пожизненное тюремное заключение. Проводится досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области сын до смерти избил родного отца. 64-летний мужчина скончался на второй день после "драки".

А в  поселке Вишневец Збаражского района Тернопольской области  убили 17-летнюю выпускницу. Тело девушки на обочине дороги обнаружил местный житель. 
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Источник:

"Сегодня"

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