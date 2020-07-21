Захват заложников в центре Луцка: появились новые данные о террористе

Мужчина, который устроил стрельбу и захватил заложников в центре Луцка, является переселенцем из оккупированного Донецка. Об этом сайту "Сегодня" рассказали в местной областной госадминистрации.
"Пока что по неподтвержденной информации, террорист – это переселенец из Донецка, жил в Луцке на улице Львовской", – сообщил нам наш источник.
Ранее мы сообщали, что мужчина, который захватил заложников в центре Луцка, когда звонил в полицию представился именем Максим Плохой. Об этом в своем Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
Также мы сообщали, что незадолго до случившегося захватчик заложников опубликовал видео на Youtube, в котором он поздравляет "с днем антисистемы" и призывает "праздновать правду".
Напомним, сегодня утром в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В городе уже ввели оперативный план "Заложник", а территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан.
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