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Захват заложников в Луцке признали терактом

21 июля, 19:31

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Глава СБУ Иван Баканов сообщил о начале уголовного производства

На месте захвата заложников вооруженным мужчиной в Луцке работают сотрудники Антитеррористического центра СБУ.

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Об этом, как сообщили в пресс-службе СБУ, заявил 21 июля руководитель службы Иван Баканов.

"Сейчас сотрудники Антитеррористического центра при СБУ работают на месте происшествия и делают все возможное, чтобы заложники быстрее были освобождены", – сказал он.

По словам Баканова, все правоохранительные структуры находятся в постоянном контакте, чтобы обеспечить слаженность действий.

"Эти процессы, как правило, непубличные, и на все вопросы общественности мы сможем ответить после того, как все заложники будут в полной безопасности. Делаем для этого все возможное", – заверил председатель СБУ.

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Кроме того, Иван Баканов сообщил о начале уголовного производства по ч. 1 ст. 258 (террористический акт).

Напомним, утром 21 июля в центре Луцка 44-летний мужчина захватил автобус с заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В связи с происшествием в городе ввели оперативный план "Заложник", а центр Луцка перекрыли для обеспечения безопасности граждан.

Стали известны требования злоумышленника: чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей, а также украинские олигархи записали и выложили в YouТube заявления о том, что именно они – террористы в законе. Также видеообращение должен записать президент Владимир Зеленский.

Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке

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СБУ Луцк теракты автобусы захват заложников Иван Баканов

Источник: Сегодня

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