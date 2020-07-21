Захват заложников в Луцке: соцсети заблокировали аккаунт террориста

Все видео и посты с его канала в YouTube исчезли

Twitter и YouTube приостановили действие аккаунтов мужчины, который захватил заложников в Луцке, а свои требования озвучивал там. Об этом заявлено на его страницах в соцсетях.

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"Действие учетной записи приостановлено. Твиттер приостанавливает действие учетных записей, которые нарушают правила Твиттера", - указано на странице Максима Плохого.

Страница YouTube-канала Максима Плохого также заблокирована. Все видео и посты с канала и страницы исчезли.

"Видео недоступно. Это видео более недоступно, поскольку связанный с ним аккаунт YouTube удален", – говорится в сообщении.

В то же время его аккаунт на запрещенном в Украине ресурсе "ВКонтакте" продолжает работать.

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Напомним, сегодня утром, 21 июля, в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В городе уже ввели оперативный план "Заложник", а территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан.

Ранее мы сообщали, что в Министерстве внутренних дел отреагировали на требования захватчика автобуса с людьми в Луцке, назвав их достаточно сумбурными.

Все подробности инцидента читайте в материале сайта "Сегодня": "Захват заложников в Луцке: последние новости с места ЧП (фото, видео)".

Видео: Владимир Грисюк, "Сегодня"

Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке

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