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Захват заложников в Луцке: в доме, где Аваков проводит совещание, прозвучал выстрел

21 июля, 15:42

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

На втором этаже пробито окно

В Главном управлении Национальной полиции в Волынской области, где министр внутренних дел Арсен Аваков проводит совещание, стреляли. На втором этаже пробито окно.

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Как сообщает Volyn.com.ua, помещение ГУ НП находится неподалеку Театральной площади, где припаркован захваченный автобус. Судя по фото, в офис полиции стреляли – на втором этаже пробитое окно.

Очевидцы видели, как кортеж Авакова двигался по улицам Богдана Хмельницкого и Словацкого. Он проехал в помещение ГУНП в Волынской области за 16-этажным домом.

Начальник сектора коммуникации ведомства Ольга Бузулук подтвердила, что там сейчас идет совещание. Арсен Аваков прибыл для того, чтобы лично координировать действия подразделений МВД в условиях чрезвычайного происшествия.

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Напомним, сегодня утром, 21 июля, в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В городе уже ввели оперативный план "Заложник", а территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан.

Мы сообщали, что злоумышленник уже выбросил из окна захваченного автобуса ручную гранату Ф-1. Но она не взорвалась, поскольку не была выдернута чека. По предварительным данным – граната боевая.

Все подробности инцидента читайте в материале сайта "Сегодня": "Захват заложников в Луцке: последние новости с места ЧП (фото, видео)".

Видео: "Сегодня"

Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке

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МВД заложники стрельба Луцк совещание Западная Украина

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