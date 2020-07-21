Захват заложников в Луцке: злоумышленник записал видео

Около трех часов назад предполагаемый захватчик заложников в Луцке опубликовал видео на Youtube, в котором он поздравляет "с днем антисистемы" и призывает "праздновать правду".

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Как ранее сообщил начальник местной полиции, незадолго до случившегося мужчина опубликовал в соцсетях пост с недовольством системой, но подробностей он не уточнил. Сейчас полицейские ведут переговоры и пытаются ограничить доступ людей в центральную часть города.

Также есть неофициальная, неподтвержденная информация, что общение мужчины и полицейских происходит через соцсети. Спикер полиции Волынской области Ольга Бузулук, кроме того, поддала сомнению информацию, что якобы автобус не должен был проезжать по тому маршруту, на котором произошел захват.

Напомним, сегодня утром, 21 июля, в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В городе уже ввели оперативный план "Заложник", а территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан.

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Ранее мы сообщали, что ситуацию с захватом заложников в автобусе в центре Луцка взял под личный контроль президент Украины Владимир Зеленский.

Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке

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