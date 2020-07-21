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Захват заложников в Луцке: злоумышленник записал видео

21 июля, 11:54

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Мужчина призывает "праздновать правду"

Около трех часов назад предполагаемый захватчик заложников в Луцке опубликовал видео на Youtube, в котором он поздравляет "с днем антисистемы" и призывает "праздновать правду".

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Как ранее сообщил начальник местной полиции, незадолго до случившегося мужчина опубликовал в соцсетях пост с недовольством системой, но подробностей он не уточнил. Сейчас полицейские ведут переговоры и пытаются ограничить доступ людей в центральную часть города.

Также есть неофициальная, неподтвержденная информация, что общение мужчины и полицейских происходит через соцсети. Спикер полиции Волынской области Ольга Бузулук, кроме того, поддала сомнению информацию, что якобы автобус не должен был проезжать по тому маршруту, на котором произошел захват.

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Напомним, сегодня утром, 21 июля, в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В городе уже ввели оперативный план "Заложник", а территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан.

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Ранее мы сообщали, что ситуацию с захватом заложников в автобусе в центре Луцка взял под личный контроль президент Украины Владимир Зеленский.

Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке

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