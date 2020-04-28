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На Закарпатье медики исполнили "антикоронавирусный" танец (видео)

28 апреля, 04:25

Татьяна Власенко

Бригады работают в больнице посменно - 7 дней подряд

На Закарпатье, где коронавирусной инфекцией заразились уже 375 человек, в том числе и 89 медицинских работников, врачи и медсестры даже в самых сложных жизненных обстоятельствах не теряют оптимизма.

Так, медицинские работники областной клинической больницы им. А. Новака, которые лечат больных с COVID-19, записали веселое танцевальное видео.

Бригады работают в этом заведении посменно – 7 дней подряд, не выходя из больницы. О том, как проходят их сложные трудовые будни, они показали в веселом ролике.

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В частности, медики продемонстрировали, как переодеваются в спецодежду. Кроме того, они исполнили забавный танец под песню из кинофильма "Титаник".

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Напомним, ранее медики Луцкого центра первичной медицинской помощи также записали на видео задорный "антикоронавирусный" танец.

О том, придерживаются ли украинцы карантина, как их просят медики, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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