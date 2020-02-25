Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,5
26,51

Закарпатье готовится к атаке коронавируса: что будут делать с заболевшими

25 февраля, 15:18

В ОГА заявили, что готовы противостоять болезни

Закарпатская область готова противостоять смертельно опасному коронавирусу из Китая. Об этом заявили в местной ОГА, сообщает Мukachevo.net.

"Мы ни в коем случае не можем ограничить въезд на границе, но должны принять все меры для защиты от потенциальной угрозы. Сейчас пограничники работают в масках и имеют бесконтактные термометры для измерения температуры граждан, пересекающих границу с Украиной", - рассказал глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

Он рассказал, что, если на границе с ЕС обнаружат пассажира с повышенной температурой, то его изолируют.

Реклама

"На место будет вызвана бригада медиков, карета "скорой" отвезет гражданина с температурой до определенного медучреждения. Других граждан, которые были с ним в контакте, будет помещено в изолятор, где им проведут тест на COVID-19", - сказал Дейнеко.

В тренде
Коронавирус наступает: на границах Украины с ЕС проверяют водителей (фото)

В свою очередь, начальник департамента здравоохранения Елизавета Биров рассказала, что ситуация сейчас под контролем и всех медиков уже проинформировали. Также она добавила, что пока в местных больницах тестов на выявление коронавируса нет.

Ранее мы писали, что на Закарпатье после контакта с гражданином Китая в больницу попал местный житель.

А тем временем на границе Украины с Венгрией, Словакией, Румынией и Польшей ввели дополнительные меры контроля. Теперь водителям и пассажирам измеряют температуру.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Китай ЕС Закарпатье граница больные коронавирус Закарпатская область

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зима закончится мерзко: погода в конце февраля резко изменится
Зима закончится мерзко: погода в конце февраля резко изменитсяУкраина
Заехали со свадьбы на дискотеку: подробности гибели четверых парней во Львовской области (видео)
Заехали со свадьбы на дискотеку: подробности гибели четверых парней во Львовской области (видео)Запад
Куда прилетит самолет с украинцами из Китая: глава Львовской ОГА сделал заявление
Куда прилетит самолет с украинцами из Китая: глава Львовской ОГА сделал заявлениеЗапад
Во Львовской области утонул автомобиль с четырьмя парнями: все погибли
Во Львовской области утонул автомобиль с четырьмя парнями: все погиблиЗапад
Во Львовской области паника и протесты из-за эвакуации украинцев из Китая
Во Львовской области паника и протесты из-за эвакуации украинцев из КитаяЗапад
Под Тернополем люди протестуют против эвакуации украинцев из Китая: фото и видео
Под Тернополем люди протестуют против эвакуации украинцев из Китая: фото и видеоЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...