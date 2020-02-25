Закарпатье готовится к атаке коронавируса: что будут делать с заболевшими

Закарпатская область готова противостоять смертельно опасному коронавирусу из Китая. Об этом заявили в местной ОГА, сообщает Мukachevo.net.

"Мы ни в коем случае не можем ограничить въезд на границе, но должны принять все меры для защиты от потенциальной угрозы. Сейчас пограничники работают в масках и имеют бесконтактные термометры для измерения температуры граждан, пересекающих границу с Украиной", - рассказал глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

Он рассказал, что, если на границе с ЕС обнаружат пассажира с повышенной температурой, то его изолируют.

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"На место будет вызвана бригада медиков, карета "скорой" отвезет гражданина с температурой до определенного медучреждения. Других граждан, которые были с ним в контакте, будет помещено в изолятор, где им проведут тест на COVID-19", - сказал Дейнеко.

В свою очередь, начальник департамента здравоохранения Елизавета Биров рассказала, что ситуация сейчас под контролем и всех медиков уже проинформировали. Также она добавила, что пока в местных больницах тестов на выявление коронавируса нет.

Ранее мы писали, что на Закарпатье после контакта с гражданином Китая в больницу попал местный житель.

А тем временем на границе Украины с Венгрией, Словакией, Румынией и Польшей ввели дополнительные меры контроля. Теперь водителям и пассажирам измеряют температуру.

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