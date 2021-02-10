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Закарпатье снова подтопило: десятки домов в воде (фото)

10 февраля, 15:03

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Спасатели также откачивали воду из сточных канав

В Закарпатской области в результате обильных дождей, поднятия уровня грунтовых вод и захламленности стоков случились локальные подтопления домохозяйств.

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Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, спасатели 12 раз выезжали для помощи населению во время которых было откачано 1455 куб. м воды.

Больше всего случаев зафиксировано в Ужгороде — 2 подвальные помещения жилых домов, 3 домохозяйства и Мукачевском районе — 2 цокольные помещения жилых домов. По одному случаю подтоплений подвальных и цокольных помещений зафиксировано в г. Виноградов Береговского района, с. Колочава Колочавская ТГ Хустского района и г. Тячев.

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Кроме того, спасатели откачивали воду из сточных канав и придорожных каналов в с. Лучки Мукачевского района и с. Ольховка Хустского районов, чтобы в дальнейшем избежать подтопления дождевыми водами жилых домов.

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По информации бассейнового управления водных ресурсов реки Тиса, состоялось подтопление пойменных сельхозугодий и пасовщ в населенных пунктах Ольховка, Н. Болотное, Каменское, Заречье, Дюла, Стеблевка и с. Сокирница.

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Ранее мы сообщали, что на Волыни из-за ливней под воду "ушли" города.

Также напомним, в Одессе мощный ливень затопил улицы и ломал деревья.

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Закарпатье спасатели подтопление ГСЧС
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