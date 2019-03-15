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Закарпатские пограничники со стрельбой задержали "ходоков" и попали в ДТП

Сегодня, 19:03

Четверо нарушителей оказали злостное неповиновение требованиям правоохранителей

Фото: ГПС
Закарпатские пограничники со стрельбой задержали "ходоков" и попали в ДТП //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/bda/488/5c8bda4889a5f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/bda/488/5c8bda4889a5f.jpg Запад Четверо нарушителей оказали злостное неповиновение требованиям правоохранителей

На Закарпатье пограничники отдела "Деловое" вблизи границы остановили для проверки четырех неизвестных без документов, которые пытались сопротивляться и не выполняли требования бойцов ГПС. Задержать нарушителей пограничникам удалось лишь после предупредительного выстрела в воздух. Об этом сообщают в Госпогранслужбе.

Но на этом злоключения не закончились. Во время доставки задержанных в пограничное подразделение, водитель гражданского внедорожника, выполняя опасные маневры, пытался помешать стражам порядка. В результате произошло столкновение служебного "УАЗа" с этим джипом, водитель которого ранее уже задерживался пограничниками. К месту ДТП прибыли сотрудники Национальной полиции. К счастью, повреждения получили только транспортные средства.

Пограничники все же доставили задержанных в подразделение, привлекли их к административной ответственности за нарушение пограничного режима и злостное неповиновение законному требованию военнослужащих.

Ранее  мы писали, что министр внутренних дел Арсен Аваков объявил "крестовый поход" на контрабандистов. По его словам, потери от контрабандных схем на украинских таможнях составляют 105 млрд грн в год, что больше 10% государственного бюджета Украины. Он пояснил, что поступления от таможни являются ключевой статьей наполнения бюджета и должны составить в 2018 году 34,5%, или 343 млрд грн.

Ранее сообщалось о том, как закарпатские контрабандисты доставляют за границу сигареты и сколько на этом зарабатывают. Уникальный эксперимент провели журналисты "Сегодня".

Напомним, что  Украина уже стала лидером по контрабанде сигарет в Европу. За год из Украины в ЕС попало 5,8 млрд сигарет.

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Тег ДТП, Закарпатье, граница, выстрел

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Сегодня

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