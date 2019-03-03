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Закарпатский депутат райсовета может угодить в тюрьму за государственную измену

Сегодня, 06:35

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет

Фото: Facebook
Закарпатский депутат райсовета может угодить в тюрьму за государственную измену //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/95c/7ba/5c795c7bae553.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/95c/7ba/5c795c7bae553.jpg Запад Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет

В Закарпатской области депутату Береговского районного совета VII созыва сообщили о подозрении в предоставлении представителям организаций иностранного государства помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, то есть совершении государственной измены.

"В ходе досудебного расследования установлено, он организовал участие так называемой "сборной Закарпатья" по футболу в чемпионате Европы, который проходил в начале июня 2018 под эгидой международной футбольной федерации непризнанных территорий и национальных меньшинств", – сообщают в прокуратуре.

С целью разжигания сепаратистских настроений среди населения Закарпатской области, с попыткой изменения границ территории Украины он совершил подбор игроков среди  выходцев из Закарпатья, которые длительное время представляли разные футбольные клубы на территории Венгрии.

Кроме того, депутат изготовил и предоставил футболистам форму с комбинированным логотипом из герба и флага Закарпатской области и с государственной венгерской символикой, фактически, что однозначно указывает на трактовку территории Закарпатской области, как части Венгрии.

За содеянное, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее сообщалось, что в Ужгороде следственный судья выдал разрешение направить 14-летнего подозреваемого в психиатрическую больницу для проведения судебной психолого-психиатрической экспертизы стационарно.

Также мы писали, что на днях в Нижней Апше местные жители до поздней ночи блокировали автотрассу Мукачево – Рахов – Рогатин. Люди недовольны результатами расследования жестокого убийства и требовали адекватного наказания.

Судом Ужгорода избрана мера пресечения подозреваемому в наезде на пограничника в Закарпатской области – майора Вадима Березинского, который скончался в больнице от полученных травм, не приходя в сознание.

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Тег суд, Закарпатье, депутат, госизмена

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