Заказное осквернение памятника Бандере во Львове: студент получил приговор

Еще в начале года неизвестные облили краской памятник Степану Бендере – правоохранители разыскали вандалов, оказалось им заплатили за осквернение

Памятник Степану Бандере во Львове. Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Галицкий районный суд вынес приговор одному из студентов, который облил красной краской памятник Степану Бандере в начале года во Львове. Юноше назначили четыре года заключения, однако освободили от наказания с испытательным сроком.

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Об этом сообщает ZAXID.NET.

Что произошло

В ночь на 5 февраля 2021 двое юношей облили красной краской памятник Степану Бандере во Львове. 11 февраля полицейские задержали вандалов – студентов в возрасте 19 и 24 года из Хмельницкой области, которые учатся во Львове.

Что известно о заказчике

В процессе следствия выяснилось, что студентам заплатили по 1000 грн за то, чтобы они облили памятник краской. Полиция уже нашла заказчика преступления и против него ведется отдельное расследование.

Известно, что он заказал осквернение памятника Бандере через собственную идеологическую неприязнь. Имущественный ущерб от действий вандалов оценили в 7100 грн.

Что решил суд

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Галицкий районный суд рассмотрел дело относительно одного из двух студентов Владимира Т. Парень признал свою вину и подписал соглашение с прокурором о признании виновности. Согласно этому договору, Владимиру Т. назначили четыре года лишения свободы, но освободили его от этого наказания с испытательным сроком два года. Это означает, что студент будет находиться на свободе, но в течение двух лет должен периодически появляться в орган пробации и сообщать об изменении места жительства, учебы и работы.

Судья Галицкого райсуда Виталий Радченко утвердил соглашение о признании виновности.

Напомним, президент Владимир Зеленский не стал однозначно отвечать касательно своего отношения к главе ОУН Степану Бандере.