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Заколола вилами из ревности: убийца 19-летней студентки получила 8 лет тюрьмы

30 мая, 16:33

Конфликт между девушками возник из-за ревности

Фото: Досье 102
Фото: Досье 102.

Кременецкий райсуд поставил точку в деле о жестоком убийстве 19-летней студентки Елены Каминской. Обвиняемую в убийстве жительницу Кременца суд приговорил к восьми годам тюрьмы. Обвиняемая Диана С. свою вину в суде признала полностью и искренне раскаялась.

Как пояснила она в суде, конфликт с потерпевшей возник из-за ревности. Мол, с парнем, к которому приревновала, она находилась в фактических брачных отношениях и была беременна. Об этом говорится в приговоре Кременецкого районного суда от 21 мая.

Суд признал девушку виновной в убийстве (ч.1 ст. 115 УК) и назначил наказание сроком, близким к минимальному по этой статье – восемь лет. Пока приговор не вступил в законную силу.

Убийство, напомним, произошло вечером 5 мая 2018 в доме на окраине города. Кременчанка, вернувшись домой, застала в доме своего знакомого с неизвестной девушкой. Она начала выяснять отношения, но парень разговаривать отказался и оставил девушек наедине. Это разозлило жительницу райцентра и она начала избивать непрошеную гостью сначала металлической трубой, потом совковой лопатой и вилами. Все удары наносила в область головы и туловища. После совершенного вызвала полицию.

Само убийство произошло на окраине города в доме, который имеет дурную славу у местных. Друзья убитой, как писали СМИ, не верили, что Алена добровольно туда пошла. Мол, у девушки был парень, а с проблемными людьми не имела ничего общего.

Напомним, убийца девушки, который скрывался в Украине, до сих пор не выдан Польше. По польским законам, подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее в Коломые Ивано-Франковской области убили известного мецената Михаила Петрива вместе с женой. После чего подожгли дом семьи.

Как сообщалось, в Николаевской области убили пожилую семью зажиточных фермеров.

Также мы сообщали об убийстве полицейского начальника в Барышевке под Киевом.


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Тег убийство, отношения, студентка, ревность

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