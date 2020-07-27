Закрыл в банке и снимал видео: во Львовской области парень издевался над котенком

Во Львовской области молодой парень закрыл котенка в стеклянной банке и снимал это на видео. Ролик юноша транслировал в Instagram.

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Инцидент произошел в Червонограде. Неравнодушные пользователи соцсети решили наказать парня и обратились в полицию. По словам юноши, это была просто злая шутка и с котом все в порядке.

Фото: news.lviv-company

В пресс-службе местной полиции ситуацию без внимания не оставили и нашли парня. Его отвезли в Сокальское отделения полиции Червоноградского отдела полиции для проведения проверки и внесения сведений в единый реестр досудебных расследований по факту жестокого обращения с животными.

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Ранее мы писали, что в Прилуках Черниговской области полицейские разыскивают злоумышленников, которые расстреляли собаку из автомобиля. По словам свидетелей, пес лаял на автомобиль, который проезжал во дворе многоэтажки. Внезапно авто остановилось и стекло на водительской двери опустилось. Оттуда несколько раз выстрелили.

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А в Хмельницком мужчина привязал к машине своего пса и тащил по трассе. Живодер оказался начальником Хмельницкого государственного архива. Владимир Байдич оправдывается: мол, вывозил собаку в лес, потому что та покусала его старую мать. Зоозащитники, в свою очередь, решительно настроены наказать виновного в издевательствах.

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