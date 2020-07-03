Закрытый гроб и пустое кладбище: как хоронили мать пятерых детей, умершую от коронавируса (видео)

Вдовец не верит, что причиной смерти его жены стал COVID-19

В селе Тополье Ровенской области похоронили мать пятерых детей, которая умерла после родов в Луцке, где у нее подтвердили коронавирус.

Как сообщает Суспільне.Волинь, женщину хоронили в закрытом гробу, а на прощание с ней односельчане прийти не решились.

Между тем, медики провели забор материалов для ПЦР-тестирования, в том числе у членов семьи умершей. Всего, по словам местной медсестры, запланировано сделать 12 тестов контактным лицам.

"Направили нас в Луцкую санстанцию. Взяли анализы. Если бы был тот коронавирус, то они бы меня оттуда не выпустили. А так ничего, я ушел", – рассказал вдовец.

Он добавил, что в последние два дня перед смертью жены он не имел с ней связи, а о том, что супруга скончалась, мужчине сообщили медики.

В свою очередь, врач луцкого родильного дома Сергей Сябрук рассказал, что роженице поставили диагноз "полисегментарная пневмония", а 23 июня, из-за ухудшения сердцебиения плода провели кесарево сечение, а на следующий день, когда у женщины лабораторно подтвердили коронавирус, ее перевели в областную клиническую больницу.

Также в роддоме отметили, что в результате кесарева сечения родилась девочка весом 4400 граммов, у которой сразу взяли материал для ПЦР-теста, он оказался негативным. Ее состояние сейчас удовлетворительно.

Отметим, что в Украине было зафиксировано 45887 случаев COVID-19, 1185 человек скончались, 20 053 человека выздоровели.

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