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Заламывал руки и целовал воспитанницу: в Ужгороде избрали меру пресечения тренеру по боксу

16 марта, 11:36

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Подозреваемый приехал в город на соревнования с группой детей

В Ужгороде избрали меру пресечения 57-летнему тренеру по боксу, которого подозревают в домогательстве и сексуальном насилии 14-летней девочки. Его отправили под круглосуточный домашний арест.

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Как сообщает журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале, гражданин Казахстана Набиджану Артыков будет под арестом дома в городе Горохов Волынской области.

Отмечается, что подозреваемый приехал в город на соревнования с группой детей из Волынской области и на это время поселился в гостинице "Закарпатье". Малолетняя о домогательствах сначала рассказала маме, которая и вызвала полицию.

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Женщина убеждала, что в трубку было слышно крики и брань тренера. Когда полиция приехала на место, то девушка была в номере на шестом этаже отеля и рассказала, что подверглась сексуальным домогательствам от тренера по боксу. Девушка рассказала, что тренер бросал ее на кровать, заламывал руки и целовал.

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Ранее мы сообщали, что во Львове начался суд над проповедником-педофилом. Известно как минимум о шести жертвах.

Также напомним, в Одессе мужчина несколько лет насиловал жену и дочерей.

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