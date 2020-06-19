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Заманил в парк: во Львове молодой парень изнасиловал 12-летнего мальчика

19 июня, 12:38

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

18-летнему подозреваемому теперь грозит до 15 лет за решеткой

Во Львове жертвой сексуального насилия стал 12-летний мальчик. Над ребенком поиздевался 18-летний парень. Подробности жуткого инцидента рассказали в пресс-службе местной полиции.

Все случилось около 12:00 18 июня. Тогда к копам обратилась местная жительница. Она рассказала, что во время прогулки с детьми в Железнодорожном районе города исчез ее сын. Полицейские бросились на поиски мальчика.

Но вскоре ребенок вернулся домой и рассказал, что на улице Роксоланы к нему подошел незнакомец. Он попросил мальчика помочь ему толкать мопед и пообещал купить газированный напиток. Воспользовавшись доверчивостью ребенка, юноша заманил его в парк, где и изнасиловал.

Вскоре копы задержали подозреваемого в изнасиловании ребенка – 18-летнего жителя Львова.

Если вину парня докажут, то ему грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Николаевской области задержали мужчину, который насиловал свою 13-летнюю падчерицу.

Напомним, не так давно Верховная Рада проголосовала за введение реестра педофилов, доступ к которому будут иметь правоохранители и сотрудники учебных учреждений.

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